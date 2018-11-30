18:40 | Футбол — РПЛ

Александр Шикунов: "Будут ли "Крылья" играть при минус 16? Решим завтра"

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Директор по развитию "Крыльев Советов"  Александр Шикунов заявил, что решение об участии команды в матче 16-го тур премьер-лиги с "Оренбургом" будет принято завтра. Согласно регламенту РПЛ, команды имеют право перенести матч, если столбик термометра опустится ниже минус 15 градусов. В то же время синоптики прогнозируют завтра в Оренбурге минус 16.

- У нас нет пока никакого мнения по этому поводу. Давайте дождемся завтрашнего дня и тогда решим, пока об этом говорить преждевременно. Вдруг завтра потеплеет? (Андрей Сизякин)

Оренбург - Крылья Советов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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