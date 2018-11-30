Александр Шикунов: "Будут ли "Крылья" играть при минус 16? Решим завтра"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что решение об участии команды в матче 16-го тур премьер-лиги с "Оренбургом" будет принято завтра. Согласно регламенту РПЛ, команды имеют право перенести матч, если столбик термометра опустится ниже минус 15 градусов. В то же время синоптики прогнозируют завтра в Оренбурге минус 16.

- У нас нет пока никакого мнения по этому поводу. Давайте дождемся завтрашнего дня и тогда решим, пока об этом говорить преждевременно. Вдруг завтра потеплеет? (Андрей Сизякин)

Все о чемпионате России - здесь