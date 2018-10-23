Александр Селихов: "Все сказали тренеру то, что хотели сказать лично"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в своем Инстаграме опубликовал фотографию с прощального обеда экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

- Все сказали тренеру то, что хотели сказать лично. Уважение, - написал Селихов.

Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок страны.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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