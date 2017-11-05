Александр Селихов: "В матче с "Уфой" пришлось держать себя в тонусе, чтобы не замерзнуть"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после матча 16-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:1) отметил, что поединок был сложным, так как он оставался без работы. По словам вратаря, красно-белые пытались взломать оборону соперника через фланги.

- Какие упражнения приходится делать?

- Беговые, чтобы не замерзнуть. Когда угловые или штрафные на чужой половине, руками помахать.

- ЦСКА с "Локомотивом" сыграли до начала вашего матча. Следили?

- Следить надо только за собой. За своей командой.

- Разберите первый гол в ваши ворота?

- После передачи с фланга Игбун оказался один и пробил в угол. Пас хороший был, сильный, выйти не получилось. (Ярослав СУСОВ)