Александр Селихов: "В чемпионате России для "Спартака" еще ничего не потеряно"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов считает, что у красно-белых еще есть возможность догнать "Зенит" в чемпионате России. По его словам, сделать это будет сложно, так как в каких-то матчах не будет хватать свежести.

- Конечно, второй раз подряд стать чемпионами будет сложно, - цитирует RT Селихова. - Играем в трех турнирах, и где-то будет не хватать свежести и моральных сил. Но все только впереди. Ничего еще не потеряно. Например, мы с Ильей Кутеповым только что вернулись из сборной. Из-за этого у нас не было ни одного выходного. Я ни в коем случае не жалуюсь, но организму требуется хотя бы нормально выспаться.