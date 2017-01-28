Александр Селихов: "В "Амкаре" шутили, что теперь команда будет вовремя получать зарплату"

Новичок "Спартака" Александр Селихов, который ранее выступал в "Амкаре", подчеркнул, что бывшие одноклубники получили выплаты по задолженностям. Ранее сообщалось, что пермяки испытывают финансовые проблемы.

- Как попрощались с партнерами по "Амкару"? Вы ведь последние полсезона в 22 года были вице-капитаном команды. "Проставились" с Джикия? - вопрос Селихову.

- Да, собрал команду после победы над Тулой. Посидели спокойно в ресторане. Поговорили, отдохнули. И все.

- Сказали парни спасибо за то, что благодаря вам теперь зарплату будут вовремя получать?

- Шутки такие проскакивали (улыбается.)

- Узнавали - получают?

- Вроде бы да. Ребятам все выплатили.

- Какие напутствия вам дали Гаджи Гаджиев, Вадим Евсеев, тренер вратарей Сычев?

- Все пожелали успехов и удачи. Сказали: "Работай - и все будет". А Сычев - мой второй отец. Мы с ним постоянно на связи и какие-то моменты обговариваем. Этот человек, можно сказать, кинул спасательный круг, когда я тонул. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Александра Селихова