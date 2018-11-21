Александр Селихов: "У меня был хороший шанс попасть на чемпионат мира, если бы не травма"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов сказал, что травма помешала ему сыграть за сборную России на чемпионате мира-2018.

- Обещал одному человеку попасть на чемпионат мира, но эта травма подкосила, - сказал вратарь в интервью клубному каналу на Youtube. - Я был в списке, и был хороший шанс поехать, но... Как сложилось, так сложилось. И через это нужно пройти. В моей жизни много чего случалось, и вот случилась эта тяжелая травма.

В мае 2018 года 24-летний вратарь получил серьезную травму – полный разрыв ахиллова сухожилия – и выбыл на длительный срок. В нынешнем сезоне он пока не играл.

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