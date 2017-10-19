Александр Селихов: "Спокойно бы отдал голову на отсечение за "Спартак" и "Амкар"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" отметил, что ему приятна похвала от владельца команды Леонида Федуна. Также футболист заявил, что его может заставить волноваться только жизненная ситуация, а не происходящее на поле.

– Леонид Федун в интервью сказал: "Селихов спокоен, как удав". Вообще не нервничаете?

– Очень приятно, что Леонид Арнольдович говорит такие слова в мой адрес. На самом деле я просто стараюсь выполнять свою работу, приносить пользу команде. И если бы мне сказали положить голову на отсечение за "Спартак" и "Амкар", я бы спокойно это сделал.

– Что может заставить вас волноваться?

– Какая-то жизненная ситуация. А в игре нужно просто концентрироваться и показывать тот футбол, которому тебя учили. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Селихова