Александр Селихов: "Спартак" в матче с "Уралом" выложился на 200 процентов"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что команда использует паузу на матчи сборных, чтобы набраться сил и эмоций. По его словам, красно-белые в этом поединке выложились на 200 процентов.

- Главное, что наконец добыли три очка, можно выдохнуть, уйти на эту паузу, набраться новых сил и эмоций, - приводит ТАСС слова Селихова. - После возвращения будем и дальше стараться радовать болельщиков. Все настраивались прервать эту неудачную серию, выложились на 200 процентов и устали.