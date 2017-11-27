Александр Селихов: "Спартак" снова в игре"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:1) отметил атмосферу на стадионе в Тушине. Также он похвалил партнеров за игру в обороне, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– "Ливерпуль", "Севилья", "Зенит" – какой матч больше эмоций отнял?

– Все эти игры очень крутые. Атмосфера дерби, огромное значение.

– Когда "Зенит" забил, не было опасений, что "Спартак" опять на грани, как было не раз в этом сезоне?

– Не думал об этом. Мы хорошо сыграли в обороне, мало что дали создать сопернику, а свои моменты решили – это очень хорошо! Да, были возможности и у соперника, но страха никакого не испытывал. Мы почти догнали "Зенит", вся борьба впереди. Мы снова в игре!