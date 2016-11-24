Александр Селихов: "Приоритет - карьера в Европе"

Голкипер Александр Селихов, подписавший во вторник контракт со "Спартаком", отметил, что в случае получения предложения от какого-либо европейского клуба он бы не стал отказываться от рассмотрения варианта продолжения карьеры в другой стране. По словам 22-летнего вратаря, нужно использовать любой перспективный шанс, который предоставляется игроку.

Что же, все-таки, приоритет: будущее в России или в Европе?

– Сложный вопрос, – приводит "Р-Спорт" слова Селихова. – Честно говоря, все может поменяться. Конечно, Европа – это приоритет. Мне кажется, любой футболист хочет себя попробовать в топ-5 чемпионатов Европы. Но, думаю, прежде чем ехать в Европу, нужно в России чего-то добиваться.

– За какими лигами следите?

– За Англией и Испанией. Больше, конечно, за Испанией. Мне больше нравится и страна, и климат, и менталитет.

– Когда-то появлялась информация, что вам хотелось бы поиграть в "Малаге". Почему именно за этот клуб?

– Да, середняк чемпионата испании, если бы поступило предложение, можно было бы рассматривать его.

– Многие российские футболисты здорово начинали карьеру в России, играли на хорошем уровне, потом уезжали в Европу, но у них ничего не получалось. У вас есть желание поиграть в Европе, но нет ли опасений?

– Все, кто уезжал, получали шанс: Роман Павлюченко, Динияр Билялетдинов, Юрий Жирков, Павел Погребняк... Они все очень хорошо провели первые два-три сезона, это потом, видимо, что-то не срасталось. Там бешеная конкуренция. Пока опасений таких нет, потому что меня и не приглашают. Мне кажется, нужно любой шанс использовать. Если есть шанс уехать в топ-5 чемпионатов, считаю, нужно попробовать.