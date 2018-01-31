Александр Селихов: "Поражение от "Ливерпуля" - как удар по яйцам"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" отметил, что тяжело пережил поражение в Лиге чемпионов от "Ливерпуля" (0:7).

– Но потом был матч в Ливерпуле. Эту неудачу перенесли легче?

– Это был второй раз в жизни, когда было очень больно. Это был удар куда-то туда... По яйцам.

– А первый какой?

– Когда пропустил четвертый гол от "Локомотива". Смот­рю, люди уходят со стадиона. Это правда больно, когда понимаешь, что горе людей на твоей совести. А до "Ливерпуля" я никогда в жизни больше четырех не пропускал. А тут семь! Но за пару дней отошел. Плохой опыт – тоже опыт. Многие тогда поддержали. Я вообще привык сталкиваться со сложными ситуациями. Наверное, стал уже непробиваемым в этом плане.