Александр Селихов: "Переход в другой клуб? Ко мне никто не обращался"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов после поражения от "Краснодара" (0:1) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что разговоры о его возможном переходе в другой клуб не мешают ему концентрироваться на работе, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему россиянину проявляют "Зенит", "Спартак" и "Лацио".

– Сейчас вокруг вас ходит много слухов по поводу перехода в другие клубы. Не мешает ли это концентрироваться на конкретных матчах?



– Нет, не мешает.

– Готовы к переезду в сильный чемпионат, если будет предложение?



– Нечего ответить. Поживем, увидим.



– А переговоры имеют место быть?

– Не знаю, ко мне никто не обращался.

Денис Маслов: "Кроме "Лацио", заинтересованных в Селихове нет"