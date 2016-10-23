22:23 23 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Селихов: "Переход в другой клуб? Ко мне никто не обращался"

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Вратарь "Амкара" Александр Селихов после поражения от "Краснодара" (0:1) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что разговоры о его возможном переходе в другой клуб не мешают ему концентрироваться на работе, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему россиянину проявляют "Зенит", "Спартак" и "Лацио".

 
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– Сейчас вокруг вас ходит много слухов по поводу перехода в другие клубы. Не мешает ли это концентрироваться на конкретных матчах?

– Нет, не мешает.

– Готовы к переезду в сильный чемпионат, если будет предложение?

– Нечего ответить. Поживем, увидим.

– А переговоры имеют место быть?

– Не знаю, ко мне никто не обращался.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzheo

Селихов как ребенок)) Зеня - слей его в Лацио, пусть на кошках пару лет потренеруется))) К нам еще рано в любом случае. Пусть катится.

23:16 23 октября

Slim Taller

Да нет никакого ажиотажа.Агенты знают,что Зениту нужен вратарь и набивают цену.Барселона,якобы,интересуется.Серия А в очереди стоит.Думаю.Зениту не нужен средненький вратарь.

22:57 23 октября

Vedi

Обычный вратарь ПЛ , необычно то какой ажиотаж вокруг него подымают . Прям какой то гипноз через прессу пытаются навязать - приплетая мифическими Лациями и всеобщим спросом .

22:42 23 октября

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