Александр Селихов: "Переход в другой клуб? Ко мне никто не обращался"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов после поражения от "Краснодара" (0:1) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что разговоры о его возможном переходе в другой клуб не мешают ему концентрироваться на работе, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему россиянину проявляют "Зенит", "Спартак" и "Лацио".
– Сейчас вокруг вас ходит много слухов по поводу перехода в другие клубы. Не мешает ли это концентрироваться на конкретных матчах?
– Нет, не мешает.
– Готовы к переезду в сильный чемпионат, если будет предложение?
– Нечего ответить. Поживем, увидим.
– А переговоры имеют место быть?
– Не знаю, ко мне никто не обращался.
Денис Маслов: "Кроме "Лацио", заинтересованных в Селихове нет"
serzheo
Селихов как ребенок)) Зеня - слей его в Лацио, пусть на кошках пару лет потренеруется))) К нам еще рано в любом случае. Пусть катится.
23:16 23 октября
Slim Taller
Да нет никакого ажиотажа.Агенты знают,что Зениту нужен вратарь и набивают цену.Барселона,якобы,интересуется.Серия А в очереди стоит.Думаю.Зениту не нужен средненький вратарь.
22:57 23 октября
Vedi
Обычный вратарь ПЛ , необычно то какой ажиотаж вокруг него подымают . Прям какой то гипноз через прессу пытаются навязать - приплетая мифическими Лациями и всеобщим спросом .
22:42 23 октября