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Александр Селихов: "Овчинников - первый российский вратарь, на которого я обратил внимание"

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Вратарь "Амкара" Александр Селихов, который с 6 декабря продолжит карьеру в "Спартаке", подчеркнул, что в юности равнялся на Сергея Овчинникова и Стипе Плетикосу. По его словам, экс-голкипер сборной России - первый отечественный страж ворот, манера игры которого ему приглянулась

 
Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 1:0. В игре Александр СЕЛИХОВ.Александр Селихов: "Удар Глушакова отбить было невозможно"

– Первый большой турнир на уровне сборных, который вы посмотрели, – Euro-2004. Оттуда и уважение к Сергею Овчинникову?

– Сергей Иванович мне тогда очень запомнился своей манерой игры – постоянно подсказывал, можно сказать даже, кричал. И, конечно, Овчинников выделялся своей косичкой. Первый русский вратарь, который мне стал нравиться. Как-то мы играли с ЦСКА на сборах в Марбелье, я подошел, попросил о фото. Он не удивился, над чем-то пошутил – в общем, нормально отнесся.

– У кого учились еще, кроме Босса? У кого что-то подсматривали?

– Плетикоса. В целом нравится манера игры его. Пришел в "Спартак" – сразу стал лидером, много выручал.

– У вратарей "Амкара" странные номера – никто не играет под первым. Почему?

Дима Хомич взял пятнадцатый – это номерной знак Владикавказа, Северной Осетии. Саня Будаков одно время играл под 98-м, и, если честно, причины я не знаю. У меня 57-й – это Орловская область.

– Менять не планируете?

– Нет. (Сергей ЕГОРОВ)

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