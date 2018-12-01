Александр Селихов: "О ротации вратарей в "Спартаке" не говорили"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью пресс-службе красно-белых отметил, что нашел общий язык с новым тренером вратарей клуба после возвращения в строй. Он подчеркнул, что не обсуждал с ним ротацию состава.

– Вы вернулись в состав уже к новому тренеру вратарей Даниэлу-Овидиу Тудору. Уже нашли с ним общий язык?

– Да, все хорошо. Он уже давно в России, пять–шесть лет. Так что свободно говорит по-русски. Мы уже поняли, что он от нас требует, познакомились. У него много новых классных упражнений. Работаем над игрой на выходах, делаем упражнения на реакцию. Много внимания уделяется игре ногами. А еще мы играем на занятиях между собой на голы, кто меньше пропустит. Вчера я проиграл. Наказание мне никакое не придумали, пощадили. (Улыбается.) Атмосфера позитивная. Мы, вратари, "команда в команде". Каждая тренировка проходит интересно. Знаю, что Тудор часто ездит на стажировки в ведущие европейские клубы. Например, в "Ювентус". Это здорово, что он учится и может многое передать нам.

– Вы говорили с ним о том, как будет происходить ротация? Три вратаря в обойме...

– Нет, об этом не говорим. Решение по составу тренерский штаб принимает перед игрой. А мы все трое работаем над собой, чтобы становиться все лучше и лучше.

– Вы общались с Олегом Кононовым, обсуждали ваше возвращение?

– Да. Он интересовался, как ведет себя нога. Подбадривал.