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Александр Селихов: "О переходе в "Спартак" буду говорить с 6 декабря"

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Вратарь "Амкара" Александр Селихов в интервью "СЭ" воздержался от подробных комментариев относительно перехода в "Спартак". Во вторник было официально объявлено, что 22-летний голкипер с 6 декабря продолжит карьеру в московском клубе. Контракт рассчитан на 4,5 года, а трансфер стал самым крупным в истории пермского клуба.

– О переходе в "Спартак" и о перспективах буду готов говорить с 6 декабря, – сразу предупредил собеседник. – Сейчас я игрок "Амкара" и разговоры о подробностях трансфера в другую команду некорректны. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Селихова

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