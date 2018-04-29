Александр Селихов: "Неудачно играл на перехватах? Вам виднее. Вроде бы до всех мячей дотягивался"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после победы над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России выразил несогласие с мнением, что допустил несколько ошибок на выходах из ворот. Также он пожелал, чтобы "Зенит" и ЦСКА в очном матче 28-го тура сыграли вничью.

– Сегодняшняя победа была достигнута с запасом, легко?

– Нет! Легких игр точно у нас уже не бывает. Можно сказать, вытянули на характере. Не сказать, что у нас все получалось, что показали комбинационную игру... На характере забили два мяча – и, самое главное, набрали три очка.

– Показалось, что вы не всегда уверенно сегодня действовали на выходах. Нервничали?

– Вам виднее (улыбается). Тренерскую лицензию можно получать. Не знаю. Я везде в принципе добирался до мяча. В первом тайме мы не разобрались однажды с Максимовичем, он, наверное, не услышал мою подсказку. У меня задача была сегодня снимать все верховые мячи. Считаю, я справился. Может, где-то не совсем удачно сыграл, но главное, что я туда ходил на перехваты.

– Какие намерения на оставшиеся матчи? Взять 100 процентов очков?

– Да. Нужно потерпеть и выложиться в этих играх на максимуме, чтобы порадовать болельщиков и с хорошим настроением уйти в отпуск.

– Какой результат ходите увидеть по итогам матча ЦСКА и "Зенита"?

– Хотелось бы ничью. (Михаил ГОНЧАРОВ)