Александр Селихов: "Не буду утверждать, что не уйду из "Амкара" летом"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов после поражения от "Зенита" (0:3) в гостевом матче 5-го тура чемпионата России подчеркнул, что мог отразить все три удара, оказавшихся голевыми. Также Селихов не стал утверждать, что не уйдет из пермского клуба этим летом, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Что я могу сказать? У "Зенита" классные игроки... Но я считаю, что неберущихся мячей не существует, так что мог все отразить.

– Команда долго не выходила из раздевалки. Почему?

– С тренером поговорили немного. О чем – не скажу.

– Вы можете утверждать, что не уйдете из "Амкара" этим летом?

– Я не знаю. Утверждать так не буду.

– В прошлом сезоне вы играли против Халка, сейчас – против Жулиану. Какие отличия между ними?

– Жулиану играет в центре, но он хороший, качественный игрок.