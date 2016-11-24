Александр Селихов: "Надеюсь, что скоро в "Амкаре" не будет финансовых проблем"

Голкипер Александр Селихов, подписавший во вторник контракт со "Спартаком", выразил надежду на то, что финансовые проблемы "Амкара" в скором времени разрешатся. По словам 22-летнего вратаря, возможность понижения зарплаты может коснуться только тех игроков, которые будут подписывать контракты на новых условиях.

– Честно говоря, у "Амкара" не первый раз случаются финансовые проблемы, – приводит "Р-Спорт" слова Селихова. – Всегда руководство клуба вместе с губернатором находили выход, делали все возможное для того, чтобы все стало нормально. Думаю, это минимальный, временный кризис, который разрешится.

– Есть ли вероятность понижения зарплаты игрокам или задержек? И насколько сильно волнует финансовый вопрос?

– Снизить точно не смогут, поскольку контракты уже подписаны. Думаю, это может коснуться только новых игроков на новых условиях. Не думаю, что финансовый вопрос так важен, но когда приходит смс перед игрой, может быть, настроение улучшается. Не считаю, что от этого сильно что-то зависит. Я уверен, что в "Амкаре" не будет финансовых проблем и у всех будет хорошее настроение.