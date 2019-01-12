Александр Селихов: "Могу снова сходить на фан-сектор, проблем нет"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал "СЭ" о восстановлении после травмы, походе на фан-сектор и конкуренции внутри команды.

Голкипер находится без игры уже восемь месяцев. В мае он перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия, и только в ноябре вернулся к полноценным тренировкам с командой.

– Пока были травмированным, сходили на фан-трибуну "Спартака". Как там оказались? Это ваша инициатива?

– Нет, пригласили ребята из фан-движения. Связались со мной, предложили сходить. Я ответил: а что тут такого? Пойдем. Мне, кстати, все понравилось. Новые чувства, новые эмоции. Прикольно получилось, все было здорово.

– Не страшно было? До этого ходили на фанатку?

– Может, только в Орле на матчах второй или первой лиги. Не помню, давно это было. В этот раз спокойно прошло. Здесь и людей больше, и эмоций.

– Потом у игроков и болельщиков "Спартака" отношения обострились. Вы тоже больше не общаетесь с фанатами?

– Мы нормально общаемся, переписываемся периодически. С кем-то чаще, с кем-то – реже. Лично ко мне же никаких претензий не было.

– Даже после той истории с ответом по Денису Глушакову?

– Слушайте, я просто хотел сказать, чтобы наши болельщики болели за команду. Мы играем и будем играть для них, стараться побеждать в каждом матче. Но нужно понимать, что не всегда все гладко бывает. Не всегда результат приходит. Мы понимаем: это – "Спартак", в таком популярном клубе всегда есть давление. Но иногда бывают сложные моменты, и в такой период нужно не набрасываться друг на друга, а наоборот поддерживать.

– В данном случае – Глушакова.

– Команду! Всегда буду за команду. Не важно, Глушаков это, Адриану, Ребров– без разницы, я всегда буду за команду. (Александр Рогулев)

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