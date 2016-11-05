15:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Селихов: "Мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе"

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Вратарь "Амкара" Александр Селихов перед матчем 13-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что ему было бы очень интересно попробовать свои силы в одном из европейских клубов. По словам голкипера, он был бы не против рассмотреть вариант с продолжением карьеры в чемпионате Италии.

– Что касается информации об интересе ко мне со стороны "Лацио", то мне нечего сказать, – приводит itasportpress.it слова Селихова. – Лучше спросить непосредственно у моего агента. Безусловно, мне было бы очень интересно попробовать свои силы в Европе.

Каждый игрок, который хочет прогрессировать, мечтает о переходе в европейский клуб. Я слежу за всеми чемпионатами континента, и в том числе за серией A. Считаю, что это одна из лучших лиг в мире. Я еще не был в Италии. К сожалению, у меня нечасто получается путешествовать.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ачирришни Ковеч

Потом ди-джеем станешь, как Нигматуллин

15:57

niik27772

вот народ на марс собирается, рванул бы, на кой эта гейопа

15:33

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