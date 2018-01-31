Александр Селихов: "Меня уже три года называют открытием"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" признался, что ему приятен тот факт, что болельщики красно-белых два месяца подряд признавали его лучшим игроком месяца. Также он отметил, что его три года назад называют открытием.

– Болельщики называли вас лучшим спартаковцем два месяца подряд. Удивило такое приз­нание?

– На самом деле да. Неожиданно и очень приятно. Говорю большое спасибо всем, кто оценил мой труд.

– В недавнем интервью "СЭ" Артем Ребров назвал вас открытием первой части сезона.

– Меня уже три года подряд называют открытием. Разные известные футбольные личности. Что ж, это точка зрения Темы. А мне приятно. (Филипп ПАПЕНКОВ, Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Селихова