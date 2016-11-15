Александр Селихов: "Максимальные премиальные? 600 тысяч за "Урал"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов в эфире передачи "Культ Тура" назвал самые большие премиальные в своей карьере.

– Самые большие премиальные? 500 тысяч рублей. А, нет, вру. 600 тысяч – за дерби с "Уралом", – сказал Селихов.