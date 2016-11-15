22:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Селихов: "Максимальные премиальные? 600 тысяч за "Урал"

0
0
0
2

Вратарь "Амкара" Александр Селихов в эфире передачи "Культ Тура" назвал самые большие премиальные в своей карьере.

– Самые большие премиальные? 500 тысяч рублей. А, нет, вру. 600 тысяч – за дерби с "Уралом", – сказал Селихов.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

stuart_parsley

Прикольно, за билеты Амкар заработал где-то миллиона 3 максимум, а премия одному вратарю 600 штук.Че та экономика не складывается как-то)))

22:59

knyaz boltconskiy

Мда...за победу над Уралом в Амкаре платят по 600 штук...Я в ах...е...

22:49

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ