Александр Селихов: "Максимальные премиальные? 600 тысяч за "Урал"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов в эфире передачи "Культ Тура" назвал самые большие премиальные в своей карьере.
– Самые большие премиальные? 500 тысяч рублей. А, нет, вру. 600 тысяч – за дерби с "Уралом", – сказал Селихов.
Вратарь "Амкара" Александр Селихов в эфире передачи "Культ Тура" назвал самые большие премиальные в своей карьере.
– Самые большие премиальные? 500 тысяч рублей. А, нет, вру. 600 тысяч – за дерби с "Уралом", – сказал Селихов.
stuart_parsley
Прикольно, за билеты Амкар заработал где-то миллиона 3 максимум, а премия одному вратарю 600 штук.Че та экономика не складывается как-то)))
22:59
knyaz boltconskiy
Мда...за победу над Уралом в Амкаре платят по 600 штук...Я в ах...е...
22:49