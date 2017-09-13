Александр Селихов: "Каррера поступил правильно, оставив за Ребровым место первого вратаря"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов отметил, что переход из "Амкара" в московский клуб - это вызов самому себе. По его словам, особенных разговоров с главным тренером Массимо Каррерой перед трансфером у него не было.

– Переход в "Спартак" - это вызов самому себе? Наверное. Впрочем, раз "Спартак" стал чемпионом, Каррера поступил правильно, оставив за Артемом место первого вратаря, - цитирует RT Селихова. - Никаких особенных разговоров у нас с Массимо Каррерой на тему моего перехода не было. Всех новичков представили на первом зимнем сборе. После этого начали работать. Я общался только с руководством. Мне сказали, что тренерский штаб осведомлен и все будет хорошо.