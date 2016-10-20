Александр Селихов: "Интерес из Италии? Такие возможности появляются не каждый день"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов признался, что не в курсе интереса к нему со стороны итальянских клубов. Ранее появилась информация, что на 22-летнего голкипера претендует "Лацио", который может составить конкуренцию "Зениту" и заплатить 7 миллионов евро за игрока.

– Я не знаю, правда ли это все. Лично мне ничего не известно, – цитирует Itasportpress Селихова. – Конечно, если предложение поступит, я подумаю. Такие возможности возникают не каждый день. Посмотрим. Сейчас я не могу сказать ничего большего. Я игрок "Амкара" и думаю только о выступлении за эту команду.