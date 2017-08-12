20:30 | Футбол — РФПЛ

Александр Селихов: "Есть претензии к себе за второй гол"

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Вратарь "Спартака" Александр Селихов после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что закономерным результатом встречи была бы ничья. Он также добавил, что у него есть к претензии к самому себе за второй гол.

– Не знаю, что случилось, – сказал Селихов. – Но очень обидно, что пропустили два гола за две минуты. В концовке подсели и отдали инициативу.

– Как видели голы с линии ворот?

– В первом случае был прострел, и крайний защитник замкнул передачу. Мне показалось, что был офсайд. Ребята говорят – не было. Во втором случае Витинью пробил из-под защитника, я не успел сложиться, хотя мяч зацепил. Есть претензии к себе за второй гол.

– Из-за этого на несколько секунд погрузились в траву?

– Ну конечно.

– Это ваше первое дерби. Как оцените обстановку? Волнение было?

– Большого не было. Когда матч начался – оно ушло.

– Не так много работы было и у вас, и у Игоря Акинфеева. Вязкая игра получилась.

– Такое бывает. Свои моменты надо брать. И в атаке тоже.

– Вообще, счет по игре?

– Закономернее была бы ничья.

– Что Ребров сказал после матча? Поддержал?

– Да, слова поддержки. Мы одна команда и друг друга поддерживаем.

– Перед матчем изучали индивидуальные особенности футболистов. Витинью, например?

– Да. Ему уделяли внимание на теории. Говорили, что может опасно пробить. Он пробил и попал. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ganik

Не было ошибки Селихова. Во время матча показалось, что мяч от руки отскочил, типа неудачно её подставил, а при замедленном повторе видно, что мяч подпрыгнул прямо перед его рукой. Невезучий Сашка.

21:22

shpasic

не парься, Саша, всё в порядке. это только критиканы тебя ругают, а настоящие преданные болельщики по голове погладят.

20:47

drJekil

Реброву бы штанга помогла)

20:39

hottie

Хотя бы признал, что недоработал в моменте со 2м голом. Не то что Ребров, у которого вся команда виновата

20:34