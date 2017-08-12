Александр Селихов: "Есть претензии к себе за второй гол"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что закономерным результатом встречи была бы ничья. Он также добавил, что у него есть к претензии к самому себе за второй гол.
– Не знаю, что случилось, – сказал Селихов. – Но очень обидно, что пропустили два гола за две минуты. В концовке подсели и отдали инициативу.
– Как видели голы с линии ворот?
– В первом случае был прострел, и крайний защитник замкнул передачу. Мне показалось, что был офсайд. Ребята говорят – не было. Во втором случае Витинью пробил из-под защитника, я не успел сложиться, хотя мяч зацепил. Есть претензии к себе за второй гол.
– Из-за этого на несколько секунд погрузились в траву?
– Ну конечно.
– Это ваше первое дерби. Как оцените обстановку? Волнение было?
– Большого не было. Когда матч начался – оно ушло.
– Не так много работы было и у вас, и у Игоря Акинфеева. Вязкая игра получилась.
– Такое бывает. Свои моменты надо брать. И в атаке тоже.
– Вообще, счет по игре?
– Закономернее была бы ничья.
– Что Ребров сказал после матча? Поддержал?
– Да, слова поддержки. Мы одна команда и друг друга поддерживаем.
– Перед матчем изучали индивидуальные особенности футболистов. Витинью, например?
– Да. Ему уделяли внимание на теории. Говорили, что может опасно пробить. Он пробил и попал. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
Ganik
Не было ошибки Селихова. Во время матча показалось, что мяч от руки отскочил, типа неудачно её подставил, а при замедленном повторе видно, что мяч подпрыгнул прямо перед его рукой. Невезучий Сашка.
21:22
shpasic
не парься, Саша, всё в порядке. это только критиканы тебя ругают, а настоящие преданные болельщики по голове погладят.
20:47
drJekil
Реброву бы штанга помогла)
20:39
hottie
Хотя бы признал, что недоработал в моменте со 2м голом. Не то что Ребров, у которого вся команда виновата
20:34