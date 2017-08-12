Александр Селихов: "Есть претензии к себе за второй гол"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что закономерным результатом встречи была бы ничья. Он также добавил, что у него есть к претензии к самому себе за второй гол.



– Не знаю, что случилось, – сказал Селихов. – Но очень обидно, что пропустили два гола за две минуты. В концовке подсели и отдали инициативу.



– Как видели голы с линии ворот?



– В первом случае был прострел, и крайний защитник замкнул передачу. Мне показалось, что был офсайд. Ребята говорят – не было. Во втором случае Витинью пробил из-под защитника, я не успел сложиться, хотя мяч зацепил. Есть претензии к себе за второй гол.



– Из-за этого на несколько секунд погрузились в траву?



– Ну конечно.



– Это ваше первое дерби. Как оцените обстановку? Волнение было?



– Большого не было. Когда матч начался – оно ушло.



– Не так много работы было и у вас, и у Игоря Акинфеева. Вязкая игра получилась.



– Такое бывает. Свои моменты надо брать. И в атаке тоже.



– Вообще, счет по игре?



– Закономернее была бы ничья.



– Что Ребров сказал после матча? Поддержал?



– Да, слова поддержки. Мы одна команда и друг друга поддерживаем.



– Перед матчем изучали индивидуальные особенности футболистов. Витинью, например?



– Да. Ему уделяли внимание на теории. Говорили, что может опасно пробить. Он пробил и попал. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"