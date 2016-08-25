Александр Селихов: "Черчесов сразу дает понять, кто здесь главный"

Вратарь "Амкара" Александр Селихов подчеркнул, что ему очень нравилось работать с нынешним главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Селихов отметил, что Черчесов сразу дает понять, что он - главный в команде, и это характеризует его как истинного профессионала и грамотного специалиста.

– В "Амкаре" вы поработали с нынешним тренером сборной Станиславом Черчесовым. Что можете о нем сказать? Он как бывший вратарь уделял вам особое внимание?

– Это очень грамотный специалист, и мне очень нравилось с ним работать, - приводят "Известия" слова Селихова. - Периодически Черчесов наблюдал за тренировками вратарей. А вообще в его штабе есть тренер голкиперов Гинтарас Стауче. И Черчесов не лез в нашу работу, а только спрашивал мнение у помощника.

– Все говорят, что при Стауче вратари очень сильно прибавляют. Вы прочувствовали это на себе?

– Да, так и есть. Он очень сильный специалист и практикует интересный тренировочный процесс. С этим тренером голкиперы очень хорошо прогрессируют. Но я бы хотел также отметить и нашего нынешнего тренера вратарей – Владимира Сычева. Он не уступает Стауче в плане подготовки.

– Про Станислава Черчесова многие рассказывают, что он – человек, который знает себе цену и достаточно авторитарный руководитель...

– Черчесов сразу дает понять, кто здесь главный. Как только приходит в команду, говорит, что он хочет от каждого работника клуба, футболиста, массажиста и т.д. Это и характеризует его как истинного профессионала и грамотного специалиста.