Александр Селихов: "Будем играть жестко. С первого матча и до последнего"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в интервью клубной пресс-службе пожаловался на жесткую штрафную на сборах в ОАЭ. Также голкипер подчеркнул, что команда будет играть жестко во второй половине сезона.

– Штрафная ровная, но немного жестковатая, может, непривычно. Но поле неплохое, – сказал Селихов. – "Спартак" ждут жесткие игры, поэтому и штрафная жесткая.

Будем жесткими везде. С первого матча и до последнего.

Напомним, первый сбор "Спартака" проходит в ОАЭ, он продолжится до 22 января. В рамках сбора красно-белые проведут два товарищеских матча – 18 января против "Шанхай Шанган", 22-го против "Астаны".