Александр Селихов: "Борьба за первое место? Сделаем все возможное"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" заявил, что команда держит в уме борьбу за чемпионство в премьер-лиге, однако не хочет загадывать. Также футболист отметил, что черная полоса красно-белых уже позади.

– Вы держите в уме борьбу за первое место в чемпионате?

– По крайней мере, сделаем все возможное. Не люблю загадывать, но на каждый матч мы выходим биться с полной самоотдачей.

– Что именно помогло преодолеть кризис, стало переломным моментом – тот самый общекомандный разговор после "Тосно"?

– Возможно. Главное – теперь все хорошо. Черная полоса позади. Такое я проходил в "Амкаре", когда мы не могли выиграть девять матчей подряд. Опыт подсказывал, что неудачи рано или поздно заканчиваются – и вот это произошло. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Селихова