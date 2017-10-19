Александр Селихов: "Борьба за первое место? Сделаем все возможное"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" заявил, что команда держит в уме борьбу за чемпионство в премьер-лиге, однако не хочет загадывать. Также футболист отметил, что черная полоса красно-белых уже позади.
– Вы держите в уме борьбу за первое место в чемпионате?
– По крайней мере, сделаем все возможное. Не люблю загадывать, но на каждый матч мы выходим биться с полной самоотдачей.
– Что именно помогло преодолеть кризис, стало переломным моментом – тот самый общекомандный разговор после "Тосно"?
– Возможно. Главное – теперь все хорошо. Черная полоса позади. Такое я проходил в "Амкаре", когда мы не могли выиграть девять матчей подряд. Опыт подсказывал, что неудачи рано или поздно заканчиваются – и вот это произошло. (Сергей ЕГОРОВ)