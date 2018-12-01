Александр Селихов: "Атмосфера в "Спартаке" позитивная. Все улыбаются, радуются друг другу"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассчитывает, что команда выиграет оставшиеся до паузы матчи. Голкипер отметил, что атмосфера в команде стала позитивной.

– Мы максимально сконцентрированы. Игра сейчас перестраивается, – цитирует официальный сайт "Спартака" Селихова. – Конечно, нам очень нужно одержать во всех оставшихся встречах победы. Считаю, что мы можем добиться успеха. По составу мы никому не уступаем. Все в наших руках. Приход нового главного тренера встряхнул команду. Добавил эмоций. Атмосфера позитивная. Все улыбаются, радуются друг другу. Это важно.