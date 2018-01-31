Александр Селихов: "Амкар" должен жить"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" поделился своими переживаниями по поводу "Амкара", за который он выступал с 2014 по 2016 год.

– Больно наблюдать за тем, что происходит с "Амкаром". Будущее клуба снова в тумане.

– Не вдавался в подробности. Но переписывался с ребятами, с тренером вратарей Владимиром Сычевым. Говорят, им дали гарантии, что до конца сезона все будет нормально. Но верю, что и дальше все будет хорошо. Потому что "Амкар" уже давно закрепился в премьер-лиге. Это не клуб, который болтается туда-сюда.

– Символ середняка.

– Именно так.

– Но у многих к этому символу негативное отношение. Мол, надоел уже "Амкар", каждый год одно и то же, пусть вылетает. Что скажете таким критикам?

– Скажу, что "Амкар" радует огромное количество людей в Пермском крае. Команду любят и хотят, чтобы она жила. И я этого хочу. (Филипп ПАПЕНКОВ, Павел ГУРЕВИЧ)

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