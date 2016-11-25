Александр Селихов: "Амкар" без меня точно не пропадет"

Голкипер "Амкара" Александр Селихов, во вторник подписавший контракт со "Спартаком" сроком на 4,5 года, записал видеообращение к болельщикам, тренерам и игрокам пермской команды. 22-летний вратарь отметил, что собирается провести три оставшихся матча в составе уральцев на самом высоком уровне.

- Уважаемые болельщики! Мне жаль с вами прощаться, - приводит пресс-служба "Амкара" слова Селихова. - Вы поддерживали нас все последние годы. Это было прекрасное время, которое я запомню на всю жизнь.

Жаль прощаться также с тренерами и партнерами по команде, которым я желаю успехов и новых побед. Не стоит слишком переживать из-за моего ухода. "Амкар" точно не пропадет. Ворота могут защитить как Дима Хомич, так и Саша Будаков.

Но пока я игрок "Амкара" и впереди у нас 3 ответственных матча. Для меня они очень важны. Две игры пройдут в Перми, если понадобиться, мы будем играть и в холод, и в дождь, – в любую погоду. Приходите на мои последние матчи за "Амкар", поддерживайте нас. "Амкар" заслуживает того, чтобы играть при полных трибунах.