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Александр Селихов: "Амкар" без меня точно не пропадет"

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Голкипер "Амкара" Александр Селихов, во вторник подписавший контракт со "Спартаком" сроком на 4,5 года, записал видеообращение к болельщикам, тренерам и игрокам пермской команды. 22-летний вратарь отметил, что собирается провести три оставшихся матча в составе уральцев на самом высоком уровне.

 
Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 1:0. В игре Александр СЕЛИХОВ.Александр Селихов: "Удар Глушакова отбить было невозможно"

- Уважаемые болельщики! Мне жаль с вами прощаться, - приводит пресс-служба "Амкара" слова Селихова. - Вы поддерживали нас все последние годы. Это было прекрасное время, которое я запомню на всю жизнь.

Жаль прощаться также с тренерами и партнерами по команде, которым я желаю успехов и новых побед. Не стоит слишком переживать из-за моего ухода. "Амкар" точно не пропадет. Ворота могут защитить как Дима Хомич, так и Саша Будаков.

Но пока я игрок "Амкара" и впереди у нас 3 ответственных матча. Для меня они очень важны. Две игры пройдут в Перми, если понадобиться, мы будем играть и в холод, и в дождь, – в любую погоду. Приходите на мои последние матчи за "Амкар", поддерживайте нас. "Амкар" заслуживает того, чтобы играть при полных трибунах.

Почему "Спартаку" стоит оставить Селихова в "Амкаре" до лета

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=jJNmlAGS9L8

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