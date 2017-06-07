Александр Сапета: "Ребята соскучились по премьер-лиге, поэтому с нетерпением ждем начала сезона"

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета отметил, что пока конкретных целей на сезон озвучено не было, а также заявил, что сборная России способна выиграть Кубок конфедераций.

– Вы перед тренировкой общались с тренерским штабом на собрании. Какие задачи перед вами поставили?

– Да, у нас до тренировки было небольшое собрание. Конкретных целей озвучено не было. Нам рассказали о подготовке к сезону, какие будут подготовительные дни в Москве и на сборах. Собрание длилось десять минут, и ничего нового я там не услышал.

– А сами как считаете, "Динамо" после возвращения в РФПЛ готово к высоким задачам?

– Мы вернулись и готовы играть каждый матч на победу, потому что мы выступаем за великий клуб. Те ребята, которые выступали в ФНЛ, соскучились по премьер-лиге. Там соперники будут сильнее, игры интереснее, поэтому мы ждем начала сезона с нетерпением и будем готовы к первому матчу.

– Скоро стартует Кубок конфедераций. Будете ли вы следить за этим турниром?

– Мы в это время будем на сборах, но, конечно, будем следить за сборной России, переживать. Очень хочется, чтобы наша команда заняла первое место, тем более, турнир проходит в России. А остальные матчи менее интересны.

– Способна наша команда занять первое место?

– Думаю, что такая задача стоит и парни на это способны. Почему нет? Они выиграли в Венгрии, теперь будут соперничать с Чили. Думаю, ребята подготовятся и покажут хороший результат.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России