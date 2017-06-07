Александр Сапета: "Каждому из ребят нужно было пройти школу ФНЛ"

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета отметил, что команда будет переносить позитивный опыт игры в ФНЛ в премьер-лигу.

– Какой опыт вы получили, играя в ФНЛ?

– Особо ничего для себя не вынес, просто каждый день приближал нас к премьер-лиге. Для меня это было самое важное, опять вернуться в премьер-лигу. Не сказал бы, что буду вспоминать ФНЛ как кошмарный сон. Все, что ни делается в жизни – к лучшему. Наверное, каждому из ребят надо было это пройти. Были и хорошие моменты, и плохие. Из хорошего могу отметить то, что настроение у нас было замечательное, потому что практически в каждом матче побеждали.

– Удастся ли перенести это в премьер-лигу?

– Будем переносить. У нас есть план подготовки на каждый день. Но сейчас будет другая подготовка, потому что соперники на голову сильнее тех, с кем играли в ФНЛ. Мы всех знаем, каждого игрока, его сильные и слабые стороны, но почему-то кто-то иногда выигрывает, а кто-то проигрывает.

– Лично вы какое место сочли бы для "Динамо" хорошим?

– Не знаю, какая будет задача на сезон. Чем выше мы поднимемся – тем лучше. Хочется в каждом матче показывать игру и побеждать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)