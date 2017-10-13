Александр Самедов: "Всегда мечтал играть за "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что не жалеет о своем уходе из московской команды в 2005 году. Хавбек также добавил, что всегда мечтал играть за красно-белых.

– В 2005 году в "Спартак" пришел Володя Быстров, которого взяли на мою позицию, – сказал в эфире телепередачи "Звезды премьер-лиги" Самедов. – А у меня было предложение от "Локомотива", так что я попросил, чтобы меня отпустили. Всю жизнь мечтал играть в "Спартаке". Я этого добился. Но в силу своего характера сказал тогда: "Раз вы так со мной поступаете, я ухожу". Сейчас бы я вообще много изменил. Но это меня чему-то научило, так что я не жалею.