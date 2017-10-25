Александр Самедов: "Возвращение в "Спартак" - масштабное событие в моей жизни"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Фратрии" отметил, что он боялся возвращаться в состав красно-белых. По словам хавбека, болельщики могли не принять его.

– Каррере хватило полгода, чтобы обратить внимание на вас. Как думаете, чем вы зацепили итальянца?

– Лучше спросите об этом самого тренера. О своем желании видеть меня в "Спартаке" Мистер сказал лично, в лицо. И отказать я не мог.

– Какой из факторов перевесил: возможность стать чемпионом России или возможность вернуться в родной клуб?

– Второй. Возвращение домой – масштабное событие в моей жизни. Однако, признаюсь честно, сомнения были. Боялся, что болельщики меня не примут, ведь играл за разные московские клубы.

– Как тебя приняли в "Спартаке" спустя 12 лет? Ты же ведь единственный, кто может приобнять любого и сказать ему: "Сынок, а ведь я еще играл при Романцеве и могу тебе такое рассказать о "Спартаке", о чем ты даже не слышал".

– Ребят, честно. Когда переходил, понимал, что впереди еще 13 туров. Отрыв от "Зенита" в 5 очков мог раствориться за пару игр. За результат переживал сильно.

Мне же надо было помочь команде всем, чем смогу. Я готов был выходить на поле даже на 5 минут. А говорить всем "эй, салаги, слушайте меня!" не в моем стиле.

– Видели твои эмоции после первого гола. Что творилось в голове, когда мяч пересек линию ворот?

– Сложно передать эмоции. Первая игра, 40 тысяч болельщиков на стадионе. Гол в ворота "Анжи" – мой любимый. Все почему-то говорят про мяч "Зениту", но этот для меня важнее.