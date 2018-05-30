Александр Самедов: "В "Спартаке" у меня непривычная роль, но ради команды нужно идти на жертвы"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, чем вызвана его невысокая результативность в прошедшем сезоне.

– У вас есть понимание, почему по системе "гол плюс пас" в "Спартаке" у вас за этот сезон всего три очка – 2+1?

– Отношусь к этому спокойно, потому что моя роль в "Спартаке" – совершенно другая. Не то чтобы смирился с этим, но ведь при переходе в "Спартак" было очень много разговоров. Дескать, Самедов – игрок с характером, при какой-то ситуации он будет недоволен и начнет показывать гонор…

А команда шла на первом месте. И я сказал тогда себе одну вещь – что никуда ни в коем случае не собираюсь лезть. Прихожу только играть в футбол и помогать команде. И это продолжается по сей день. Меня ставят или не ставят, я играю или жду момента, когда могу помочь, выйдя со скамейки. Я командный игрок и делаю все на благо "Спартака". Профессионал в чистом виде. Все.

Если честно, я не совсем привык к такой роли, потому что последние годы в других клубах она у меня была другой. Не то чтобы я с этим смирился – но я принял эту роль. Если так надо для "Спартака" – пусть так будет.

– Вообще, считаете этот сезон для себя не таким, как хотели? Или в целом все нормально?

– Не таким. Может, эта вот непривычка к такой роли где-то сказалась. Но надо идти на какие-то жертвы ради команды, - сказал Самедов. (Игорь РАБИНЕР)

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