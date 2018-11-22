Александр Самедов: "В силу молодости и тупости не уехал заграницу, когда была возможность"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью РБК рассказал, почему всю карьеру провел в российской-премьер лиге. Он также добавил, что не исключает вариант с переездом в другой чемпионат.

– При вашей любви к путешествиям вы всю карьеру отыграли в нашей стране. Почему?

– В силу молодости и, не побоюсь этого слова, тупости. Когда у меня была возможность уехать, смотрел на эту затею как на что-то дурацкое. Думал, зачем мне это? В России и так все хорошо. А сейчас уже, наверное, поздно. Хотя не исключаю таких вариантов.

– В качестве игрока?

– Да.

– Куда?

– Понятно, что топовые чемпионаты вряд ли проявят интерес к 34-летнему футболисту. Не знаю, как жизнь сложится. Может быть, куда-то и придется ехать. Со "Спартаком" контракт еще на девять месяцев. Когда он закончится, мне исполнится 35. В любом случае в следующем сезоне еще хочу играть.

Все о чемпионате России – здесь