Александр Самедов: "В матче с "Зенитом" файеры могли сыграть с нами злую шутку"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов сказал, что ему нравится итальянский стиль оказания поддержки болельщиками. Вместе с тем, он отметил, что в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) голкиперу красно-белых Александру Селихову при счете 2:1 с трудом удалось отразить удар Леандро Паредеса из-за задымления в штрафной.

- В этом матче был и неприятный эпизод, когда фанаты зажгли файеры. Дым пошел на поле, и Александру Селихову был перекрыт обзор во время атаки гостей. Он едва смог парировать удар. Как вы относитесь к таким проявлениям боления?

- Я уже не был на поле в тот момент. Со стороны казалось, что нет такого сильного задымления, - цитирует RT Самедова. - Саша действительно потом сказал, что не удавалось четко разглядеть мяч. Тем не менее ему удалось сложиться после удара Леанро Паредеса. Да, в этом моменте файеры могли сыграть с нами злую шутку. Слава богу, что все обошлось. Но все-таки это очень красиво смотрится. Мне нравится такой итальянский стиль переживания за команду.

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