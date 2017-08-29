Александр Самедов: "В игре с "Локомотивом" я абсолютно точно не симулировал"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что ожидал победы команды в игре 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4) даже после своего удаления, информирует "Коммерсант". Хавбек подчеркнул, что матч против бывшей команды был для него особенным.

– На матч восьмого тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (0:0) вы не полетели из-за красной карточки, полученной во встрече с "Локомотивом", за который играли год назад. Для вас игра с бывшим клубом имела особое значение?

– Прежде всего мне, как и всей команде, после поражения от ЦСКА не хотелось проигрывать второе дерби подряд. Именно это было самое важное. Хотя не буду скрывать, что в некоторой степени лично для меня матч с "Локомотивом" был особенным и по указанной вами причине.

– Так, может быть, две желтые карточки, которые вы получили во второй половине первого тайма, связаны с повышенной заряженностью на борьбу?

– В данном случае не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Первое предупреждение я получил за фол. А второе – после того, как бежал и упал на высокой скорости. Симуляции в том эпизоде с моей стороны абсолютно точно не было. Потом я убедился в том, что главный судья Алексей Еськов просто не видел момента и не разобрался в ситуации.

Самедов извинился перед всеми и ушёл pic.twitter.com/dw8XUUg9pN – Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 19 августа 2017 г.

– Как тогда понимать ваши извинения после матча?

– Я принес их ребятам, тренерскому штабу и болельщикам за сам факт красной карточки. Прекрасно понимаю, что подвел команду в матче, который складывался для нас удачно. Честно говоря, думал, что мы выиграем, даже оставшись вдесятером. Однако на фоне моего удаления "Спартак" проиграл. Конечно, мне было безумно обидно, поскольку если бы мы остались в полном составе, то победили бы, причем очень крупно. Ведь в первом тайме на поле была одна команда.