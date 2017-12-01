Александр Самедов: "В ЦСКА меня никогда не звали, и слава богу"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов сказал, что рассчитывает выиграть с командой второй титул чемпионов России. Хавбек отметил, что после завоевания золотых медалей сезона-2016/17 количество его персональных поклонников увеличилось.

– По ходу карьеры вы выступали исключительно за столичные команды – "Москву", "Динамо", "Локомотив", а в настоящее время защищаете цвета "Спартака". Не хватает только ЦСКА. Существует ли малейшая возможность в будущем увидеть вас в футболке армейского клуба?

– Спасибо, но я очень рад, что не хватает, - цитирует RT Самедова. - Все получилось так, как получилось. В ЦСКА меня никогда не звали, и слава богу.

– Тогда вернемся к вашему клубу. Полгода прошло с тех пор, как вы в составе "Спартака" стали чемпионом России. Осталось ли какое-то послевкусие от победы?

– Хочется второго чемпионства.

– Стали ли чаще узнавать на улицах после триумфа?

– Меня узнавали и до завоевания чемпионства со "Спартаком". Знаю, это красно-белые – народная команда, обладающая огромной армией болельщиков, поэтому, наверное, количество персональных поклонников увеличилось.