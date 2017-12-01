10:30 | Футбол — РФПЛ

Александр Самедов: "В ЦСКА меня никогда не звали, и слава богу"

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов сказал, что рассчитывает выиграть с командой второй титул чемпионов России. Хавбек отметил, что после завоевания золотых медалей сезона-2016/17 количество его персональных поклонников увеличилось.

– По ходу карьеры вы выступали исключительно за столичные команды – "Москву", "Динамо", "Локомотив", а в настоящее время защищаете цвета "Спартака". Не хватает только ЦСКА. Существует ли малейшая возможность в будущем увидеть вас в футболке армейского клуба?

– Спасибо, но я очень рад, что не хватает, - цитирует RT Самедова. - Все получилось так, как получилось. В ЦСКА меня никогда не звали, и слава богу.

– Тогда вернемся к вашему клубу. Полгода прошло с тех пор, как вы в составе "Спартака" стали чемпионом России. Осталось ли какое-то послевкусие от победы?

– Хочется второго чемпионства.

– Стали ли чаще узнавать на улицах после триумфа?

– Меня узнавали и до завоевания чемпионства со "Спартаком". Знаю, это красно-белые – народная команда, обладающая огромной армией болельщиков, поэтому, наверное, количество персональных поклонников увеличилось.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/454964-samedov-intervyu-rossiya

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КОММЕНТАРИИ (5)
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takitak

судя по коментам армейских фанов, фрики какие-то. Понятно что не все, но те что пишут ту, точно неадекватно злобные фаны. Хоть и почти 30 лет болею (только за Спартак, сборную и за наших в еврокубках), неприязни к игрокам армейцев не имею, разве что к Акинфею и Верблуму. К первому за мат в адрес Веллитона на весь стадион. Ко второму за то что грубо играет и орёт на судей, хотя карточки ему и так через показывают. Самедову год-два играть и он ветеран (поиски куда себя реализовать), понятно его желание взять титул. Удачи ему и Спартаку!

11:07

Несвин

Завтра условный Зенит предложит тебе зп на 1 лям больше чем в свин.арнике и побежишь вприпрыжку в Питер. Клоун.

10:50

Русский Я

Так в ЦСКА с девушками по вызову не привыкли иметь дела.

10:45

AK-09

Мы тоже очень рады.

10:39

цскамакс

да и на хрен ты не нужен

10:37