Александр Самедов: "В ЦСКА меня никогда не звали, и слава богу"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов сказал, что рассчитывает выиграть с командой второй титул чемпионов России. Хавбек отметил, что после завоевания золотых медалей сезона-2016/17 количество его персональных поклонников увеличилось.
– По ходу карьеры вы выступали исключительно за столичные команды – "Москву", "Динамо", "Локомотив", а в настоящее время защищаете цвета "Спартака". Не хватает только ЦСКА. Существует ли малейшая возможность в будущем увидеть вас в футболке армейского клуба?
– Спасибо, но я очень рад, что не хватает, - цитирует RT Самедова. - Все получилось так, как получилось. В ЦСКА меня никогда не звали, и слава богу.
– Тогда вернемся к вашему клубу. Полгода прошло с тех пор, как вы в составе "Спартака" стали чемпионом России. Осталось ли какое-то послевкусие от победы?
– Хочется второго чемпионства.
– Стали ли чаще узнавать на улицах после триумфа?
– Меня узнавали и до завоевания чемпионства со "Спартаком". Знаю, это красно-белые – народная команда, обладающая огромной армией болельщиков, поэтому, наверное, количество персональных поклонников увеличилось.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/454964-samedov-intervyu-rossiya
takitak
судя по коментам армейских фанов, фрики какие-то. Понятно что не все, но те что пишут ту, точно неадекватно злобные фаны. Хоть и почти 30 лет болею (только за Спартак, сборную и за наших в еврокубках), неприязни к игрокам армейцев не имею, разве что к Акинфею и Верблуму. К первому за мат в адрес Веллитона на весь стадион. Ко второму за то что грубо играет и орёт на судей, хотя карточки ему и так через показывают. Самедову год-два играть и он ветеран (поиски куда себя реализовать), понятно его желание взять титул. Удачи ему и Спартаку!
11:07
Несвин
Завтра условный Зенит предложит тебе зп на 1 лям больше чем в свин.арнике и побежишь вприпрыжку в Питер. Клоун.
10:50
Русский Я
Так в ЦСКА с девушками по вызову не привыкли иметь дела.
10:45
AK-09
Мы тоже очень рады.
10:39
цскамакс
да и на хрен ты не нужен
10:37