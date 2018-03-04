Александр Самедов: "Уже хотел побежать радоваться, но Игнатьев выбил мяч с ленточки"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что ему и другим футболистам приходилось играть в сложных условиях в матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0). Самедов добавил, что он уже был готов радоваться забитому мячу, когда направил снаряд в пустые ворота, но затем увидел, что мяч с ленточки выбивает защитник.
– Естественно, в таких условиях играть нелегко. Но ничего не поделаешь. Приходится бороться со всем. С полем, потому что оно непонятного качества. Я так понимаю, его еще и прошили искусственными материалами, так что оно очень специфическое. Еще снег...
- В таких условиях нужно отменять матчи?
- Нет. Хватит уже отменять! Ладно если минус 15 градусов и ниже. А так было всего минус 8 сегодня. Сдвигать некуда уже.
- Расскажите о своем моменте, который получили в конце первого тайма.
- Момент такой, что был почти гол. Я даже хотел уже бежать радоваться. Но кто-то из футболистов "Локомотива" мяч с ленточки выбил.
- У вас сегодня была особенная мотивация, учитывая красную карточку, полученную в первом круге?
- Нет. Мотивация была обычная – требовалось победить и приблизиться к "Локо". К сожалению, не получилось. Но впереди девять туров. Будем надеяться, что еще получится.
- Почему не удалось организовать настоящее давление на последних минутах?
- Сложно сказать. Все силы отдали на этом поле. Вообще второй тайм мы начали хорошо, имели преимущество. Но в концовке чего-то не хватило.
- Не было ощущения, что "Локомотив" вышел играть на ничью?
- Мне кажется, он всегда в таком стиле действует – от обороны, ждет контратаки. Думаю, соперник сегодня как раз хотел нас поймать на ошибках и контрвыпадах.
- Восемь очков реально отыграть?
- Посмотрим. Впереди девять туров. Это 27 очков. Будем верить... (Михаил ГОНЧАРОВ)
lyutik
Не было ощущения, что "Локомотив" вышел играть на ничью? - Мне кажется, он всегда в таком стиле действует – от обороны, ждет контратаки. Думаю, соперник сегодня как раз хотел нас поймать на ошибках и контрвыпадах. ----------- Улыбнуло. Милый, глупенький, Саша. Давно ты, оказывается, не видел Локомотив в деле!
20:56 4 марта