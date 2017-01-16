Александр Самедов: "Уверен - в "Спартаке" у меня все получится!"

Полузащитник Александр Самедов заявил, что испытывает волнение в связи с возвращением в "Спартак". Сегодня красно-белые объявили о переходе 32-летнего футболиста из "Локомотива". Самедов является выпускником ДЮСШ "Спартака". В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В текущем сезоне в составе железнодорожников он провел 15 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

– Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет, – признался Самедов, поставив свою подпись под соглашением. – Надеюсь, нет, даже уверен – в "Спартаке" у меня все получится!