12:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Самедов: "Уверен - в "Спартаке" у меня все получится!"

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Полузащитник Александр Самедов заявил, что испытывает волнение в связи с возвращением в "Спартак". Сегодня красно-белые объявили о переходе 32-летнего футболиста из "Локомотива". Самедов является выпускником ДЮСШ "Спартака". В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В текущем сезоне в составе железнодорожников он провел 15 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

– Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет, – признался Самедов, поставив свою подпись под соглашением. – Надеюсь, нет, даже уверен – в "Спартаке" у меня все получится!

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Материалы REN-TV

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