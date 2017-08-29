Александр Самедов: "Усиление состава "Спартака"? От нас ничего не зависит"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что Массимо Каррера стал главным фактором при решении игрока вернуться в команду в начале 2017 года, информирует "Коммерсант". Хавбек подчеркнул, что трансферные вопросы в команде – прерогатива руководства.

– Болельщики в последние недели очень остро воспринимают вопрос усиления состава "Спартака". Не поделитесь секретом, что говорят на эту тему в команде?

– А чего говорить-то? От нас ведь ничего не зависит. Для решения таких вопросов существует руководство.

– В случае вашего перехода зимой решающим стало слово Массимо Карреры?

– Безусловно, это был самый главный фактор.

– Неужели у вас не было ни единого сомнения?

– В той или иной степени сомнения есть всегда. Но, когда мне сказали, что главный тренер хочет видеть меня в команде, это сыграло решающую роль.

– Вы уходили из "Спартака" в 2004 году. За 12 лет клуб сильно изменился?

– Конечно. Даже сравнивать нельзя! С тех пор в клубе сохранился лишь один сотрудник – администратор. Хотя в глобальном смысле "Спартак" всегда останется "Спартаком".