21:18 | Футбол — РФПЛ

Александр Самедов: "Уровень чемпионата России очень сильно упал"

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов выразил мнение, что чемпионат России раньше был однозначно сильнее.

- Некоторые специалисты считают, что уровень РФПЛ за последние годы сильно упал? Не могу не согласиться, -цитирует  "Большой спорт" слова Самедова. - Очень сильно упал. 

Недавно вспоминал уровень команд и футболистов, с которыми соперничал пять-семь лет назад. Когда за ЦСКА играли Вагнер Лав, Хонда, Красич. За "Спартак" – Алекс, за "Локо" – Франциску Лима. Кто-то раньше, кто-то позже. На ум приходят "Рубин" с Домингесом и Еременко, "Кубань" с Поповым и Каборе, "Москва" с Бракамонте. Да, на мой взгляд, раньше чемпионат был сильнее. Однозначно.

Дополнительная информация

https://bolshoisport.ru/articles/aleksandr-samedov-o-pereotsenke-sbornoy-rossii-i-padenii-urovnya-rfpl

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Adik- Loko

с такой игрой как у тебя -уровень не поднимется)))

22:41

ЗЗ+

Чет все прям обиделись. Причем не футболисты (о которых Самедов сказал), а болелы :) А в чем он не прав, если щас на весь чемп одна звезда Промес, играющий через раз в заштатной сборной Голландии (вспоминаем игравшего в сборной Бразилии Халка), Луис Адриану, очень далекий от сборной Бразилии (вспоминаем Вагнера, Карвалью, Жо, Алекса), и группка мутных аргов (вспоминаем Вальбуэна, Витселя, Домингеса, Виллиана, Это'О, Роберто Карлоса).

22:31

Валерий Милан-Монако

Странно слышать об этом смотря на итоговое место коэффициент уефа... В еврокубках Баварию обыгрывает скромный Ростов)Спартак громит Севилью)....даже страшно подумать) что думают другие чемпионаты )которые ниже по рейтингу

22:29

Платошкин Андрей

А что же, Санек, ты всего 3 очка позорных набрал при слабом чемпионате??? Это же очень позорный результат.

22:24

ДжЫмкО

Деда, когда было лучше, при царе или при Брежневе? - Конечно при царе, у меня тогда член стоял!) Неужели у Самедова проблемы с этим делом начались?)

22:10

ladafan

а если взять всю европу?????? там тоже нет такого количества звезд, какие были 10 -15 лет назад, взять например реал ( зидан-фигу-рауль-роналдо-роберто карлос.........), а сейчас в лялиге месси и руналду......все. Так что в целом стало меньше звезд

22:08

old grumbler

Ну так звезды настоящие уехали, а вы все вместе ни на что путное не тянете и не тянули...

22:05

shpasic

про Ротор с Веретенниковым и Есиповым ещё забыл вспомнить)

21:54

Эугенио

Критично, конечно же). Чемпионат "самедовых" все-таки зрелищен).

21:52

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