Александр Самедов: "Уровень чемпионата России очень сильно упал"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов выразил мнение, что чемпионат России раньше был однозначно сильнее.
- Некоторые специалисты считают, что уровень РФПЛ за последние годы сильно упал? Не могу не согласиться, -цитирует "Большой спорт" слова Самедова. - Очень сильно упал.
Недавно вспоминал уровень команд и футболистов, с которыми соперничал пять-семь лет назад. Когда за ЦСКА играли Вагнер Лав, Хонда, Красич. За "Спартак" – Алекс, за "Локо" – Франциску Лима. Кто-то раньше, кто-то позже. На ум приходят "Рубин" с Домингесом и Еременко, "Кубань" с Поповым и Каборе, "Москва" с Бракамонте. Да, на мой взгляд, раньше чемпионат был сильнее. Однозначно.
Дополнительная информация
https://bolshoisport.ru/articles/aleksandr-samedov-o-pereotsenke-sbornoy-rossii-i-padenii-urovnya-rfpl
- Рубин
- Алекс Мескини
- Кейсуке Хонда
- Милош Красич
- Александр Самедов
- Эктор Бракамонте
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Вагнер Лав
- Кубань (Футбол)
- Спартак (футбол)
- Алехандро Домингес (футбол)
- Роман Еременко
- Ивелин Попов
- Шарль Каборе
Adik- Loko
с такой игрой как у тебя -уровень не поднимется)))
22:41
ЗЗ+
Чет все прям обиделись. Причем не футболисты (о которых Самедов сказал), а болелы :) А в чем он не прав, если щас на весь чемп одна звезда Промес, играющий через раз в заштатной сборной Голландии (вспоминаем игравшего в сборной Бразилии Халка), Луис Адриану, очень далекий от сборной Бразилии (вспоминаем Вагнера, Карвалью, Жо, Алекса), и группка мутных аргов (вспоминаем Вальбуэна, Витселя, Домингеса, Виллиана, Это'О, Роберто Карлоса).
22:31
Валерий Милан-Монако
Странно слышать об этом смотря на итоговое место коэффициент уефа... В еврокубках Баварию обыгрывает скромный Ростов)Спартак громит Севилью)....даже страшно подумать) что думают другие чемпионаты )которые ниже по рейтингу
22:29
Платошкин Андрей
А что же, Санек, ты всего 3 очка позорных набрал при слабом чемпионате??? Это же очень позорный результат.
22:24
ДжЫмкО
Деда, когда было лучше, при царе или при Брежневе? - Конечно при царе, у меня тогда член стоял!) Неужели у Самедова проблемы с этим делом начались?)
22:10
ladafan
а если взять всю европу?????? там тоже нет такого количества звезд, какие были 10 -15 лет назад, взять например реал ( зидан-фигу-рауль-роналдо-роберто карлос.........), а сейчас в лялиге месси и руналду......все. Так что в целом стало меньше звезд
22:08
old grumbler
Ну так звезды настоящие уехали, а вы все вместе ни на что путное не тянете и не тянули...
22:05
shpasic
про Ротор с Веретенниковым и Есиповым ещё забыл вспомнить)
21:54
Эугенио
Критично, конечно же). Чемпионат "самедовых" все-таки зрелищен).
21:52