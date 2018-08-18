Александр Самедов: "У "Спартака" не все получалось"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после победы над "Краснодаром" (1:0) заявил, что соперник качественно играл, создал моменты, но не реализовал их, сообщает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- Нам было тяжело, - сказал Самедов. - Соперник качественно играл, у нас не все получалось. Первый тайм еще можно разделить, а во втором "Краснодар" создал много моментов, но не повезло - удача была на нашей стороне.

- Насколько сейчас необходима система видеоповторов в России?

- Будет здорово определять спорные моменты. В матче с "Краснодаром" судья мог что-то посмотреть, но мне сложно судить, я ничего не видел. (Екатерина ПОТАПОВА)