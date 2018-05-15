Александр Самедов: "У меня безумная проблема с ногтями на ногах. Мучаюсь всю карьеру"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что всю карьеру мучается из-за ногтей на ногах. По его словам, кровь слабо доходит до пальцев. Из-за этого иногда приходится снимать ноготь.



- У меня есть безумная проблема, связанная с ногтями на ногах, - приводит "Большой спорт" слова Самедова. - Когда наступает холодное время, они воспаляются. Кровь слабо доходит до пальцев: во время игры образуется кровоток под ногтем, все сдавливается, тяжело даже бутсу надеть.



- При какой температуре вам комфортно играть?

- При небольшом плюсе и ниже уже чувствую дискомфорт. Бывает, наступают на ногу – тогда обязательно надо выпустить кровоток. Это воспалительный процесс, иногда приходится снимать ноготь. Дают обезболивающее, по сути, живым мясом бью по мячу. Был случай, когда мне нужно было отыграть в декабре. Палец жутко болел: ноготь снимали всю ночь, я не спал до трех-четырех часов. Потом вышел на игру в Грозном на обезболивающих. Когда снял бутсу, там было неприятное месиво. После игры, когда анестезия отходит, порой хочется лезть на стену от боли. Тот полет из Чечни до сих пор вспоминаю.



- Как вы тренируетесь каждый день?



- Тут чуть проще. Беру бутсу размером побольше, разными способами (сколько я всего перепробовал!) уменьшаю трение.



- Давно мучаетесь?



- Всю карьеру. Ничего не сделаешь. Даже в Германию ездил консультироваться.