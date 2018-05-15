Александр Самедов: "У меня безумная проблема с ногтями на ногах. Мучаюсь всю карьеру"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что всю карьеру мучается из-за ногтей на ногах. По его словам, кровь слабо доходит до пальцев. Из-за этого иногда приходится снимать ноготь.
- У меня есть безумная проблема, связанная с ногтями на ногах, - приводит "Большой спорт" слова Самедова. - Когда наступает холодное время, они воспаляются. Кровь слабо доходит до пальцев: во время игры образуется кровоток под ногтем, все сдавливается, тяжело даже бутсу надеть.
- При какой температуре вам комфортно играть?
- При небольшом плюсе и ниже уже чувствую дискомфорт. Бывает, наступают на ногу – тогда обязательно надо выпустить кровоток. Это воспалительный процесс, иногда приходится снимать ноготь. Дают обезболивающее, по сути, живым мясом бью по мячу. Был случай, когда мне нужно было отыграть в декабре. Палец жутко болел: ноготь снимали всю ночь, я не спал до трех-четырех часов. Потом вышел на игру в Грозном на обезболивающих. Когда снял бутсу, там было неприятное месиво. После игры, когда анестезия отходит, порой хочется лезть на стену от боли. Тот полет из Чечни до сих пор вспоминаю.
- Как вы тренируетесь каждый день?
- Тут чуть проще. Беру бутсу размером побольше, разными способами (сколько я всего перепробовал!) уменьшаю трение.
- Давно мучаетесь?
- Всю карьеру. Ничего не сделаешь. Даже в Германию ездил консультироваться.
Дополнительная информация
https://bolshoisport.ru/articles/aleksandr-samedov-o-pereotsenke-sbornoy-rossii-i-padenii-urovnya-rfpl
tagov
Диванным экспертам никогда не понять что абсолютное большинство профессиональных футболистов к тридцати пяти годам инвалиды. Вот миллионы считать это да, это они умеют. Нельзя говорят бить живым мясом по мячу, нельзя играть с переломами и т.д. Можно! Выходят и играют. Покажешь слабость, выкинут как б/у кондом и не вспомнят. Потому и выходят. Преодоление себя на грани возможностей организма - неотъемлемая часть спорта высших достижений.
17:54
delacrua
да уж... выход один - вернуть календарь весна-осень. ради сашки. будет 80% матчей играть а на 20% без него как-нибудь протянем.
17:47
rumayak
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
17:38
Thomas_Boy_
Когда анастезия отходит, больно, конечно. Но как человек, знакомый с такими операциями, я что-то с трудом себе представляю, как можно бить по мячу после такой операции. Потому как от этого боль в два раза больше. Да и хромаешь долго.
17:37
ЗЗ+
О как... Оказывается Зе Луиш в этом совсем не одинок. Только вот Самедов мучается, но играет - на анастезии, через боль, а Зе Луиш халявит по месяцу.
17:35
Бен Ричардс
Теперь понятно в чем дело- ногти.Будем знать - если Самедов на поле, значит ногти не болят. В последнем матче с "Динамо" видимо заболели уже во время матча
17:31
Kasymus
Саш, и ногти дали тебе право обсирать наш чемп, твоих болел?
17:26