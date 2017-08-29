Александр Самедов: "Россия - футбольная страна"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что помимо Дениса Глушакова лидерами команды являются Артем Ребров, Квинси Промес и Дмитрий Комбаров, информирует "Коммерсант". Хавбек подчеркнул, что лидером сборной России в первую очередь является Игорь Акинфеев.

– Кого в "Спартаке" считают лидерами раздевалки кроме капитана Дениса Глушакова?

– Вице-капитана Артема Реброва, Квинси Промеса, Дмитрия Комбарова.

– А в сборной?

– Прежде всего, конечно, Игоря Акинфеева. Ну и других опытных ребят – Федора Смолова, Юрия Жиркова.

– Россия, с вашей точки зрения,– футбольная страна?

– Да.

– А почему тогда посещаемость даже на новых стадионах зачастую не очень высока?

– По моим ощущениям, на новые арены ходит больше людей, чем раньше. Во всяком случае у "Спартака" с этим точно проблем нет.

– Какой из новых стадионов, на которых вам доводилось сыграть, понравился больше всего?

– Да практически все. У "Спартака" стадион очень хороший. То же самое могу сказать об аренах в Казани и Санкт-Петербурге. То, что в России все больше стадионов такого уровня, очень здорово.