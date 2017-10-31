Александр Самедов: "Рад, что все проблемы "Спартака" остались внутри команды. Мы их пережили"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что красно-белые уже прошли сложный этап сезона. Футболист остался доволен тем, что все внутренние проблемы команды не были вынесены на всеобщее обсуждение.

– Команда – это живой организм, – сказал Самедов. – Я рад, что все проблемы, которые у нас действительно возникли, так и остались внутри команды. Мы их пережили. Не буду говорить, что именно было. Пусть останется в раздевалке. Никаких истерик не было. Пройден сложный этап. Хочется верить, что впереди нас ждут только победы.