Александр Самедов: "При Каррере я поменялся как футболист"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Фратрии" отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера – открытый человек. Хавбек также добавил, что при итальянце он поменялся как футболист.

– В чем феномен Массимо Карреры?

– Он очень открытый человек. Главное его качество – умение найти нужные слова, мотивировать футболиста. При этом, Массимо – сильный тактик и тренер.

– В тактическом плане что-то новое для себя открыли при итальянце?

– Скорее чувствую, что поменялся как футболист. Мне нравится роль, при которой я могу играть в середине поля. С "Ахматом" и "Уралом" я играл именно там.

– Больше свободы для творчества?

– Стал более универсальным. Раньше я думал, что мне будет сложно перейти на другую позицию, понять новые тактические действия. Сейчас же проблем нет никаких.

– Ты говорил про эмоции. Как вы понимаете тренера, который не говорит по-русски и по-английски? Или переводчику удается донести слова Карреры?

– Мы же незнаем, точно ли Артем переводит речь Мистера (смеется). Надеюсь, что не перевирает.