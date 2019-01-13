Александр Самедов: "Постараюсь помочь "Крыльям" подняться выше в турнирной таблице"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что постарается помочь своему новому клубу подняться выше в турнирной таблице. 34-летний игрок присоединился к самарцам 13 января.

- Для меня было важно, что во мне были заинтересованы главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович и директор по развитию Александр Шикунов, - приводит слова Самедова официальный сайт "Крыльев Советов". - Мы давно знакомы. Созвонились и решили поработать вместе. Божович – хороший специалист, я знаю его требования, понимаю, в какой футбол он хочет играть. Почему бы нет?

У нас осталось 14 игр в чемпионате России. Я думаю, что все хотят видеть "Крылья" выше в турнирной таблице и выбраться из этой ситуации. У меня большая мотивация хорошо отыграть этот отрезок, помочь клубу и доказать себе, в первую очередь, что я могу играть на этом уровне и играть хорошо.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков после 16 туров.

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